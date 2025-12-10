ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:33

В Госдуме назвали способ упростить регистрацию на поезда

Депутат Нилов призвал ввести индивидуальный код для регистрации на поезда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Регистрацию на поезда можно упростить, внедрив для пассажиров индивидуальный цифровой QR-код, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это позволит ускорить процедуру и повысить удобство граждан, сохранив при этом необходимый уровень контроля.

Когда я сажусь, например, в «Ласточку», то предъявляю паспорт. Это неудобно, лучше — код в смартфоне. Нужно это упростить и ускорить регистрацию в поездах, но не допустить, чтобы чужими данными воспользовались мошенники, террористы или находящиеся в розыске. Должен появиться индивидуальный код, отсканировав который сразу появятся и фото, и паспортные данные, чтобы понять, что это именно тот, кто купил билет на поезд. В период пандемии COVID-19 были примеры с обманом использования QR-кодов. Поэтому нужно сохранить бумажный паспорт и запустить для желающих альтернативный цифровой вариант прохождения регистрации, — высказался Нилов.

Ранее Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Аналогичные меры могут ввести для пенсионного удостоверения, студенческого билета и свидетельства о рождении. Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.

Россия
поезда
россияне
Госдума
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Пензе «10-летнего мальчика» за порно для школьниц отправили в колонию
Россиянам объяснили, обязательно ли оплачивать услуги ЖКХ в декабре дважды
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.