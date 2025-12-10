В Госдуме назвали способ упростить регистрацию на поезда

Регистрацию на поезда можно упростить, внедрив для пассажиров индивидуальный цифровой QR-код, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это позволит ускорить процедуру и повысить удобство граждан, сохранив при этом необходимый уровень контроля.

Когда я сажусь, например, в «Ласточку», то предъявляю паспорт. Это неудобно, лучше — код в смартфоне. Нужно это упростить и ускорить регистрацию в поездах, но не допустить, чтобы чужими данными воспользовались мошенники, террористы или находящиеся в розыске. Должен появиться индивидуальный код, отсканировав который сразу появятся и фото, и паспортные данные, чтобы понять, что это именно тот, кто купил билет на поезд. В период пандемии COVID-19 были примеры с обманом использования QR-кодов. Поэтому нужно сохранить бумажный паспорт и запустить для желающих альтернативный цифровой вариант прохождения регистрации, — высказался Нилов.

Ранее Минцифры предложило уравнять бумажные водительские права и соответствующий QR-код из «Госуслуг». Аналогичные меры могут ввести для пенсионного удостоверения, студенческого билета и свидетельства о рождении. Использование документов в электронном виде в случае принятия предложения будет добровольным.