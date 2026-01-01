Новый год — 2026
01 января 2026 в 07:28

«До последней секунды»: Макрон сделал заявление о президентстве

Макрон заявил, что будет на посту президента до последней секунды

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к гражданам заявил, что планирует оставаться на посту «до последней секунды», выступление транслировалось на странице главы государства в социальной сети X. Французский лидер подчеркнул, что будет работать до конца своих полномочий, истекающих в 2027 году.

Я буду работать до последней секунды, каждый день стараясь соответствовать мандату, который доверили мне граждане Франции, — пообещал Макрон.

Ранее Макрон анонсировал встречу стран, готовых усиливать поддержку Украины. По его словам, она состоится в начале января 2026 года. Инициатором сбора так называемой коалиции желающих выступил сам французский лидер. На встрече будет окончательно определен конкретный вклад каждой страны в дело предоставления гарантий безопасности Киеву.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание, что Макрон стал более осторожным и дистанцируется от позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, обратившись к диалогу с Москвой. По его мнению, Париж теперь стремится к сближению с подходом Италии.

