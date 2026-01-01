Восстанете из мертвых: средство от похмелья с томатным соком

Получаем томатный заряд с яйцом и рассолом. Похмелье как рукой снимет! Что понадобится: стакан томатного сока, четверть стакана маринада от огурцов или капусты, одна столовая ложка рассола от соленых огурцов, одно перепелиное яйцо.

Как сделать это средство от похмелья: налейте в большую кружку томатный сок, добавьте туда маринад и огуречный рассол. Сверху аккуратно разбейте перепелиное яйцо, не перемешивайте. Выпейте залпом снадобье.

В чем секрет этого средства от похмелья? Яйцо мягко обволакивает желудок, а смесь двух рассолов быстро восстанавливает соли в организме и помогает от головной боли. Томатный сок делает вкус привычным и приятным.