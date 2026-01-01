Новый год — 2026
01 января 2026 в 10:10

Антипохмельный напиток дома: полезный рецепт с кокосовым молоком

Антипохмельный напиток на кокосовом молоке – отличный рецепт для быстрого восстановления после праздников. Он мягко насыщает организм, наполняя энергией и возвращая бодрость.

Для приготовления возьмите 200 мл кокосового молока и 1 чайную ложку меда для сладости. Хорошо смешайте и подогрейте (например в турке) до температуры тела. Этот напиток поможет восполнить электролиты и успокоит желудок, снижая неприятные симптомы после алкоголя.

Антипохмельный напиток на кокосовом молоке не только полезен, но и очень вкусен. Попробуйте приготовить его при первой же необходимости, и эффект не заставит себя ждать.

напитки
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
похмелье
антипохмелье
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
