Антипохмельный напиток дома: полезный рецепт с кокосовым молоком

Антипохмельный напиток на кокосовом молоке – отличный рецепт для быстрого восстановления после праздников. Он мягко насыщает организм, наполняя энергией и возвращая бодрость.

Для приготовления возьмите 200 мл кокосового молока и 1 чайную ложку меда для сладости. Хорошо смешайте и подогрейте (например в турке) до температуры тела. Этот напиток поможет восполнить электролиты и успокоит желудок, снижая неприятные симптомы после алкоголя.

Антипохмельный напиток на кокосовом молоке не только полезен, но и очень вкусен. Попробуйте приготовить его при первой же необходимости, и эффект не заставит себя ждать.

