Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 10:22

«Напали на мирных людей»: в Севастополе пришли в ужас от действий ВСУ

Развожаев: ВСУ при атаке на Херсонщину стремились сжечь как можно больше людей

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
При атаке на жителей Хорлов в Херсонской области, собравшихся встретить Новый год, целью украинских военных было целенаправленное сожжение как можно большего числа людей, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен по мирным гражданам практически под бой курантов. Он отметил, что один из беспилотников нес зажигательную смесь.

Укротеррористы напали на мирных людей, которые встречали Новый год, — практически под бой курантов. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. То есть задача была не просто нанести удар, задача была целенаправленной — сжечь как можно больше мирных людей, — написал руководитель.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших жителей Херсонской области. Его слова были адресованы как главе региона Владимиру Сальдо, так и всем жителям Херсонщины. Развожаев пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, отметив, что говорит от имени всех севастопольцев и от себя лично.

Ранее пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что пятеро детей и 24 взрослых были госпитализированы после удара украинских беспилотников по кафе и гостинице в Херсонской области. По его данным, большинство пострадавших находятся в Скадовской центральной районной больнице.

ВСУ
СВО
Херсонская область
Севастополь
