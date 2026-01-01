Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 06:49

Вытащит с того света: средство от похмелья с куриным бульоном

Вытащит с того света: средство от похмелья с куриным бульоном Вытащит с того света: средство от похмелья с куриным бульоном Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ночка удалась, а утро не задалось? Готовим вместе с NEWS.ru средство от похмелья. Что для него понадобится: крепкий куриный бульон — 200 мл, молоко — 50 мл, тертый имбирь — 1 чайная ложка, соевый соус — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Подогрейте куриный бульон, смешайте его с тертым имбирем и соевым соусом. Молоко взбейте в плотную пену, чтобы приготовить качественное средство от похмелья, и добавьте в основную жидкость.

Посыпьте мускатным орехом ваш целебный напиток. Его польза в том, что теплый бульон восстанавливает силы и соли, имбирь помогает согреться и убрать тошноту, а молочная пена делает вкус мягким и нежным.

Читайте также
Клюква, апельсин и мед! Запекаю куриные бедра в сладко-кислом маринаде — сочное горячее, идеально к празднику
Общество
Клюква, апельсин и мед! Запекаю куриные бедра в сладко-кислом маринаде — сочное горячее, идеально к празднику
Легкий суп спасет каждого 1 января: рецепт щей с кислой капустой
Общество
Легкий суп спасет каждого 1 января: рецепт щей с кислой капустой
Жареную курицу оставила в прошлом. Готовлю куриные бедра в соусе дофинуаз — нужно филе, сливки и мускатный орех
Общество
Жареную курицу оставила в прошлом. Готовлю куриные бедра в соусе дофинуаз — нужно филе, сливки и мускатный орех
Торт-легенда: рецепт медовика по ГОСТу — верните себе детство
Семья и жизнь
Торт-легенда: рецепт медовика по ГОСТу — верните себе детство
Как избежать конфликта с пьяной компанией: советы для вашей безопасности
Семья и жизнь
Как избежать конфликта с пьяной компанией: советы для вашей безопасности
рецепты
кулинария
общество
похмелье
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии заявили о задержании судна Fitburg с россиянами на борту
В России увеличился МРОТ
ВСУ лишились до взвода солдат после прилета по казармам
Трамп раскрыл свое самое главное новогоднее желание
Москва и Тегеран продолжили консультироваться по поставкам российского газа
Вытащит с того света: средство от похмелья с куриным бульоном
Зеленский раскрыл, насколько готов договор по урегулированию на Украине
Лукашенко объявил 2026 год особенным для прекрасной половины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 января
Разгромили шесть дронов и нанесли поражение: успехи ВС РФ к утру 1 января
Две страны в Европе перестали признавать старые российские паспорта
Названы потери ВСУ за сутки
Российские военные за неделю сбили шесть БПЛА «Баба-яга»
Российский БПЛА помешал военным ВСУ скрыться у Гришино
Российские системы ПВО уничтожили десятки БПЛА над Тульской областью
Два дома попали под удар БПЛА в российском регионе
Почему снится летучая мышь: секреты ночных видений
Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Франции и Джорджа Клуни
Родителям в семьях с детьми изменили условия для получения пособия
Девятый БПЛА попытался атаковать Москву
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года
Общество

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.