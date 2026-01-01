Вытащит с того света: средство от похмелья с куриным бульоном

Ночка удалась, а утро не задалось? Готовим вместе с NEWS.ru средство от похмелья. Что для него понадобится: крепкий куриный бульон — 200 мл, молоко — 50 мл, тертый имбирь — 1 чайная ложка, соевый соус — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Подогрейте куриный бульон, смешайте его с тертым имбирем и соевым соусом. Молоко взбейте в плотную пену, чтобы приготовить качественное средство от похмелья, и добавьте в основную жидкость.

Посыпьте мускатным орехом ваш целебный напиток. Его польза в том, что теплый бульон восстанавливает силы и соли, имбирь помогает согреться и убрать тошноту, а молочная пена делает вкус мягким и нежным.