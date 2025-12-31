Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 20:46

Легкий суп спасет каждого 1 января: рецепт щей с кислой капустой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Щи с кислой капустой — это легкий и одновременно наваристый суп, который спасет каждого 1 января после насыщенной праздничной ночи.

Этот суп хорош тем, что он быстро готовится, содержит минимум жира, но при этом насыщает и восполняет потерю солей и жидкости. Кислота капусты и томата помогает нормализовать работу желудка, а ароматный бульон бодрит.

Вам понадобится: 300 г квашеной капусты (можно промыть, если слишком кислая), 300 г говядины или свинины на косточке для бульона, 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец горошком, лавровый лист, зелень, сметана для подачи. Мясо отварите до готовности в 2,5 литра воды, бульон процедите. Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кипящий бульон. Лук и морковь пассеруйте на растительном масле, добавьте томатную пасту, потомите минуту. В сковороду с зажаркой выложите капусту и немного потушите. Когда картофель почти готов, добавьте в кастрюлю зажарку с капустой, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и варите 10–15 минут до мягкости капусты.

Вкус получается насыщенным, с приятной кислинкой. Это настоящее спасение утром после праздника.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые вареники с картошкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
Общество
Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером
Вместо скучного борща — королевская семейная солянка с тремя видами мяса. Аромат, который собирает всех родных
Общество
Вместо скучного борща — королевская семейная солянка с тремя видами мяса. Аромат, который собирает всех родных
Квашеная капуста по-новому. Добавил один ингредиент и получил шедевр — топ-закуска на зиму
Общество
Квашеная капуста по-новому. Добавил один ингредиент и получил шедевр — топ-закуска на зиму
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
Семья и жизнь
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
Жареную курицу оставила в прошлом. Готовлю куриные бедра в соусе дофинуаз — нужно филе, сливки и мускатный орех
Общество
Жареную курицу оставила в прошлом. Готовлю куриные бедра в соусе дофинуаз — нужно филе, сливки и мускатный орех
супы
капуста
рецепты
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
Легкий суп спасет каждого 1 января: рецепт щей с кислой капустой Щи с кислой капустой — это легкий и одновременно наваристый суп, который спасет каждого 1 января после насыщенной праздничной ночи.
300 г квашеной капусты (можно промыть, если слишком кислая)
300 г говядины или свинины на косточке для бульона
3-4 картофелины
1 морковь
1 луковица
2 ст. л. томатной пасты
соль, перец горошком
лавровый лист, зелень
>
Мясо отварите до готовности в 2,5 литрах воды, бульон процедите.
Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кипящий бульон.
Лук и морковь пассеруйте на растительном масле, добавьте томатную пасту, потомите минуту. В сковороду с зажаркой выложите капусту и немного потушите.
Когда картофель почти готов, добавьте в кастрюлю зажарку с капустой, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и варите 10-15 минут до мягкости капусты.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тульской области ввели режим угрозы атаки БПЛА
Не потерять лицо: как убрать отеки и вернуть цвет кожи после праздников
Уиткофф раскрыл, в каком формате прошли переговоры по безопасности Украины
В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты
«Главные люди страны»: Симоньян обратилась к российским бойцам на передовой
В Ижевске произошло смертельное ДТП с участием 10-летнего ребенка
Стало известно о восстановлении движения поездов в Краснодарском крае
Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Калуги
«Все риски и прочее»: инвесторы выстроились в очередь в ДНР
«ЕС поддерживает терроризм»: в Финляндии осудили Каллас из-за России
Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках
В Турции объявилась «дочь» Трампа
В Госдуме объяснили юридические тонкости найма Деда Мороза
Патриарх Кирилл призвал россиян молиться за перемены на Украине
Глава ДНР подтвердил улучшение позиций на одном из направлений
Попавших в новогодний снежный плен пассажиров поездов накормят
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканская страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны
Россия

Атака ВСУ на резиденцию Путина: последние новости, что сказали в Минобороны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.