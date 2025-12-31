Легкий суп спасет каждого 1 января: рецепт щей с кислой капустой

Щи с кислой капустой — это легкий и одновременно наваристый суп, который спасет каждого 1 января после насыщенной праздничной ночи.

Этот суп хорош тем, что он быстро готовится, содержит минимум жира, но при этом насыщает и восполняет потерю солей и жидкости. Кислота капусты и томата помогает нормализовать работу желудка, а ароматный бульон бодрит.

Вам понадобится: 300 г квашеной капусты (можно промыть, если слишком кислая), 300 г говядины или свинины на косточке для бульона, 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец горошком, лавровый лист, зелень, сметана для подачи. Мясо отварите до готовности в 2,5 литра воды, бульон процедите. Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кипящий бульон. Лук и морковь пассеруйте на растительном масле, добавьте томатную пасту, потомите минуту. В сковороду с зажаркой выложите капусту и немного потушите. Когда картофель почти готов, добавьте в кастрюлю зажарку с капустой, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и варите 10–15 минут до мягкости капусты.

Вкус получается насыщенным, с приятной кислинкой. Это настоящее спасение утром после праздника.

