С творогом ленивые вареники больше не готовлю, нашла рецепт с картошкой: вкус — незабываемый

С творогом ленивые вареники больше не готовлю, нашла рецепт с картошкой: вкус — незабываемый

Приготовьте невероятно сытные и вкусные ленивые вареники с картошкой, которые поразят своей простотой и домашним вкусом. После того как нашла этот рецепт, с творогом ленивые вареники больше не готовлю!

Вкус — незабываемый: нежное, слегка тягучее тесто и насыщенная картофельная начинка в каждом кусочке создают потрясающую гармонию. Это блюдо гарантированно понравится всем членам семьи — от мала до велика.

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 300 г муки, 1 яйцо, 100 мл теплого молока или воды, соль. Картофель разомните в пюре, добавьте яйцо, соль и постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Не старайтесь добавить всю муку — тесто должно оставаться пластичным. Раскатайте его на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной около 1 см. Нарежьте пласт на квадраты или ромбы. Отваривайте вареники порциями в подсоленной кипящей воде 3–4 минуты после всплытия. Подавайте горячими, обильно полив сметаной или смешав с жареным луком.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак с яйцом и творогом в лаваше: вкуснейший конвертик с пользой за 10 минут.