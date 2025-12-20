Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 06:46

С творогом ленивые вареники больше не готовлю, нашла рецепт с картошкой: вкус — незабываемый

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно сытные и вкусные ленивые вареники с картошкой, которые поразят своей простотой и домашним вкусом. После того как нашла этот рецепт, с творогом ленивые вареники больше не готовлю!

Вкус — незабываемый: нежное, слегка тягучее тесто и насыщенная картофельная начинка в каждом кусочке создают потрясающую гармонию. Это блюдо гарантированно понравится всем членам семьи — от мала до велика.

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 300 г муки, 1 яйцо, 100 мл теплого молока или воды, соль. Картофель разомните в пюре, добавьте яйцо, соль и постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Не старайтесь добавить всю муку — тесто должно оставаться пластичным. Раскатайте его на припыленной мукой поверхности в пласт толщиной около 1 см. Нарежьте пласт на квадраты или ромбы. Отваривайте вареники порциями в подсоленной кипящей воде 3–4 минуты после всплытия. Подавайте горячими, обильно полив сметаной или смешав с жареным луком.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак с яйцом и творогом в лаваше: вкуснейший конвертик с пользой за 10 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый год встречаем легко и красиво. Запекаем куриные окорочка с картофельными дольками — простое праздничное горячее
Общество
Новый год встречаем легко и красиво. Запекаем куриные окорочка с картофельными дольками — простое праздничное горячее
Все запекают на Новый год мясо, а я — куриные голени с картошкой! Этот рецепт превращает их в праздничное блюдо
Общество
Все запекают на Новый год мясо, а я — куриные голени с картошкой! Этот рецепт превращает их в праздничное блюдо
Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный
Общество
Готовлю французский «Фар Бретон» с черносливом — нежный тающий пудинг: проще торта, а вкус божественный
Мой секрет густого соуса: томлю курицу с овощами под крышкой — уютный ужин из простых ингредиентов
Общество
Мой секрет густого соуса: томлю курицу с овощами под крышкой — уютный ужин из простых ингредиентов
Смешивать кетчунез уже немодно: готовим чумовой соус, который преобразит любые пельмени, вареники и хинкали
Общество
Смешивать кетчунез уже немодно: готовим чумовой соус, который преобразит любые пельмени, вареники и хинкали
картошка
рецепты
вареники
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Планы США по запуску ядерного реактора на Луне разнесли в пух и прах
Почти 30 БПЛА совершили налет на Россию посреди ночи
«Надежный воздушный щит»: в зоне СВО перехвачены снаряды HIMARS
Трамп назвал себя ценителем красоты, но с одной оговоркой
Как определить размер перчаток или варежек при покупке их в подарок
Названа сумма, в которую кредит Украине обойдется Европе
Стало известно, по какой сфере сильнее всего ударит война США с Венесуэлой
Быстрый салат с копченым кальмаром: готово за 15 минут! И никакой варки
Названа реальная стоимость квартиры Долиной
Морозы до −54, метели, сильный ветер: погода на неделю в РФ 22–28 декабря
«Они остановят правительство»: Трамп напугал американцев мрачным прогнозом
Гороскоп 20 декабря: не блещем талантами, сохраняем спокойствие
«Мяч на стороне Запада»: в словах Путина увидели сигнал Европе
Бойцы ВСУ стали мишенью для собственных беспилотников
Стало известно, где в России световой день достигнет 18 минут
В деле рэпера Гуфа о грабеже найден опасный нюанс
Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков
Юрист ответил, что грозит родителям за взрыв петарды ребенком в школе
Госдума объяснила процедуру взыскания части пенсии
Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Семья и жизнь

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.