Завтрак с яйцом и творогом в лаваше: вкуснейший конвертик с пользой за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно простой завтрак с яйцом и творогом в лаваше. На этот вкуснейший конвертик с пользой вы потратите не больше 10 минут.

Польза этого блюда в идеальном балансе белков и сложных углеводов: яйца и творог обеспечивают долгое чувство сытости, сыр содержит кальций, а лаваш дает необходимую энергию.

Вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 2 яйца, 50 г творога, 50 г тертого сыра, соль, зелень и немного масла для жарки. Разверните лаваш. Аккуратно разбейте в центр яйца, слегка размешайте вилкой, посолите. Равномерно посыпьте творогом и сыром, добавьте рубленую зелень. Заверните лаваш конвертиком и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне.

Вкус — нежная яичная основа с кремовыми нотками творога и пикантной расплавленной сырной корочкой в хрустящей лавашной оболочке. Это сытное и питательное блюдо особенно понравится детям и тем, кто следит за рациональным питанием без лишних калорий!

