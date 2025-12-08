ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 07:25

Над Ленобластью сбили несколько БПЛА

Дрозденко: ПВО сбила над Ленобластью несколько БПЛА

Фото: МО РФ
Несколько БПЛА было уничтожено над Киришским районом Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА, — написал Дрозденко.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что обломки украинского беспилотника повредили многоэтажный дом. По его словам, фрагменты другого БПЛА рухнули на территорию промышленного предприятия, однако не вызвали серьезного ущерба.

В ночь на 4 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов противника. Больше всего БПЛА заметили над Крымом, там сбили 21 беспилотник. Еще 16 уничтожили над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Также одну цель ликвидировали над Черным морем.

До этого власти курортного города Туапсе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Решение было принято для ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.

