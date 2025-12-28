Из здания Красноярской филармонии эвакуировали 600 человек Замыкание кабеля спровоцировало эвакуацию 600 человек из Красноярской филармонии

Порядка 600 человек, в том числе 300 детей, эвакуировали из Красноярской краевой филармонии из-за сильного задымления, сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Причиной инцидента стало замыкание кабеля без последующего возгорания, обошлось без пострадавших.

Всего из здания было эвакуировано 600 человек, из них 300 детей, никто не пострадал. <...> Предварительная причина — короткое замыкание электрокабеля без последующего горения, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 27 единиц техники и 89 спасателей. Из камерного зала эвакуировали 70 человек, включая 25 детей. По информации МЧС, задымление произошло на первом этаже во время предпраздничного мероприятия. Сейчас техника возвращается, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в московском баре на Покровском бульваре во время вечеринки загорелась музыкальная колонка. Большинство посетителей не обратили на это внимание и продолжили танцевать, а те, кто заметил огонь, стали снимать происходящее на видео. В то же время персонал не стал проводить эвакуацию и с помощью огнетушителя потушил возгорание самостоятельно.