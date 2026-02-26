Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:55

В Москве за считанные секунды сложился трехэтажный автосклад

В Москве обрушилось трехэтажное здание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трехэтажное здание склада обрушилось в Москве в ночь на 26 февраля, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его информации, строение располагалось на Ташкентской улице в промышленной зоне российской столицы. Предполагается, что в нем находились помещения автомобильного кластера — предприятий по обслуживанию машин и производству электропорогов.

Источники канала уточняют, что здание обрушилось примерно в 23:15 по московскому времени. В этот момент внутри никого не было, о пострадавших не сообщается.

При разрушении постройки был поврежден автомобиль. По версии авторов публикации, причина произошедшего — скопление снега на крыше, а также ветхость самого здания склада, что подтверждается словами сотрудников автокластера. Он был построен еще в 1980-х годах.

Ранее на Киевском вокзале в Москве обвалился фрагмент лестницы. По данным источника, происшествие обошлось без пострадавших и на движение поездов ситуация не повлияла.

В Зеленодольске Татарстана до этого рухнула кровля трехэтажного распределительного центра. Площадь завала составила 100 квадратных метров. Пострадала женщина, ее оперативно госпитализировали.

обрушения
Москва
склады
здания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Цены на тепличные овощи побили рекорды в России
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.