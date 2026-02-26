В Москве за считанные секунды сложился трехэтажный автосклад В Москве обрушилось трехэтажное здание

Трехэтажное здание склада обрушилось в Москве в ночь на 26 февраля, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его информации, строение располагалось на Ташкентской улице в промышленной зоне российской столицы. Предполагается, что в нем находились помещения автомобильного кластера — предприятий по обслуживанию машин и производству электропорогов.

Источники канала уточняют, что здание обрушилось примерно в 23:15 по московскому времени. В этот момент внутри никого не было, о пострадавших не сообщается.

При разрушении постройки был поврежден автомобиль. По версии авторов публикации, причина произошедшего — скопление снега на крыше, а также ветхость самого здания склада, что подтверждается словами сотрудников автокластера. Он был построен еще в 1980-х годах.

Ранее на Киевском вокзале в Москве обвалился фрагмент лестницы. По данным источника, происшествие обошлось без пострадавших и на движение поездов ситуация не повлияла.

В Зеленодольске Татарстана до этого рухнула кровля трехэтажного распределительного центра. Площадь завала составила 100 квадратных метров. Пострадала женщина, ее оперативно госпитализировали.