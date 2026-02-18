Кровля трехэтажного склада обрушилась в Татарстане

Обрушение крови трехэтажного склада произошло в городе Зеленодольске в Татарстане, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел в распределительном центре крупной торговой сети. В результате обрушения пострадала женщина, ее госпитализировали, передает РИА Новости.

Поступило сообщение об обрушении кровли в трехэтажном здании по адресу: город Зеленодольск, улица Машиностроителей, 10, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обрушение произошло на площади 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли 82 человека, включая пожарных и спасателей. Также задействовано 27 единиц техники.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на месте обрушения административного здания на территории воинской части найдены тела трех погибших. Трагедия произошла 17 февраля в Сертолово Всеволожского района. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований пожарной безопасности.