17 февраля 2026 в 20:36

Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти

Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Тела трех погибших обнаружены на месте обрушения административного здания на территории воинской части, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко своем в Telegram-канале. Обрушение произошло во вторник, 17 февраля, в Сертолово Всеволожского района.

В результате разбора завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших. На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются, — написал он.

Ранее в Сети появились кадры последствий взрыва военной комендатуры. На снимке видно, что трехэтажное кирпичное здание получило серьезные повреждения, полностью провалилась крыша над частью постройки. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований пожарной безопасности.

Один из пострадавших при взрыве, которого достали из-под завалов, отказался от госпитализации. Мужчина отделался ушибами, необходимая медицинская помощь была оказана ему на месте происшествия. В Министерстве обороны России пока не подтверждали данные сведения.

погибшие
Ленобласть
завалы
Александр Дрозденко
