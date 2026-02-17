Появились кадры с места взрыва военной комендатуры в Ленобласти

Появились кадры последствий взрыва военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти, передает «78.Ru». На снимке видно, что трехэтажное кирпичное здание получило серьезные повреждения, полностью провалилась крыша над частью постройки. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Часть верхних этажей тоже обрушилась, и теперь бетонные перекрытия свисают вниз. Судя по фотографии, также сильно пострадала кирпичная кладка: под местом обрушения лежат груды кирпича и строительного мусора. Под обломками здания могут находиться еще от трех до четырех человек.

В публикации говорится, что в городских чатах писали о громких звуках перед происшествием. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что двое человек погибли при взрыве, прогремевшем в здании военной комендатуры в Ленобласти. По версии источника, остается угроза дальнейшего обрушения здания. На место происшествия выехали оперативные службы.