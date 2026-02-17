В здании военной комендатуры прогремел взрыв Взрыв прогремел в здании военной комендатуры в Ленинградской области

В здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти прогремел взрыв, передает Telegram-канал «112». По предварительной информации, четверо военнослужащих находятся под завалами. На месте работают экстренные службы. В Минобороны России информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодарского края погибла женщина. В момент происшествия в доме были еще трое, в том числе двое несовершеннолетних. Они не пострадали.

Также появилась информация о взрыве бытового газа, прогремевшем в частном доме в поселке Борки в Рязани. В результате постройка обрушилась. Жертв нет. Хозяин жилища получил травмы, его доставили в больницу.

До этого пресс-служба генерального управления МЧС России по Тюменской области сообщила, что в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. Инцидент произошел на территории гаражного кооператива. Взрывная волна повредила шесть гаражей.