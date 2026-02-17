Один из пострадавших при взрыве под Петербургом принял неожиданное решение

Один из пострадавших при взрыве в здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области, которого достали из-под завалов, отказался от госпитализации, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации авторов, мужчина отделался ушибами, необходимая медпомощь была оказана ему на месте. В Министерстве обороны России пока не подтверждали данные сведения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что число погибших в результате взрыва в здании комендатуры увеличилось до трех человек. Источник утверждает, что в момент трагедии обрушилась монолитная плита, которая насмерть придавила одного из находившихся внутри. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Также губернатор Александр Дрозденко заявлял, что к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим будут привлечены военные. Специалисты занимались уточнением масштаба разрушений и причин происшествия.

Кроме того, военная прокуратура Ленинградского военного округа взяла на контроль расследование взрыва в здании комендатуры в Сертолово. По данным ведомства, на место выехали военные прокуроры из Санкт-Петербургского гарнизона.