Число жертв взрыва в военной комендатуре в Ленобласти выросло Mash: число жертв взрыва в военной комендатуре под Петербургом выросло до трех

Telegram-канал Mash сообщил, что количество погибших в результате взрыва в здании военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области увеличилось до трех человек. Как пишут авторы, в момент трагедии обрушилась монолитная плита, которая насмерть придавила одного из находившихся внутри. Минобороны России эти данные пока не комментировали.

По информации канала, под завалами до сих пор остается живой человек, спасатели ведут его поиски и пытаются вызволить. Mash пишет, что разбор завалов осложняется необходимостью работать вручную, хотя тяжелая техника помогает поднимать бетонные перекрытия. По словам авторов, ситуация усугубляется высоким риском повторного обрушения конструкций здания.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что двое человек погибли при взрыве, прогремевшем в здании военной комендатуры. По версии источника, остается угроза дальнейшего обрушения здания. На место происшествия выехали оперативные службы. В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Также появились кадры последствий взрыва. На снимке видно, что трехэтажное кирпичное здание получило серьезные повреждения, полностью провалилась крыша над частью постройки.