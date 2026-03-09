Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:34

В Ленинградской области сбили дрон

Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области уничтожили дрон

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Беспилотный летательный аппарат успешно сбит на территории Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Также он заявил, что режим воздушной опасности в Ленобласти официально отменен.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Уничтожен один БПЛА, — проинформировал руководитель региона.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что ВСУ совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. Глава региона пояснил, что за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали 235 целей. Согласно предоставленным данным, в ходе нападения никто из людей не пострадал. Также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры или зданий.

Также в Министерстве обороны РФ заявляли, что массированный налет на российские регионы совершен украинскими военными в ночь на понедельник, 9 марта. Представители ведомства подсчитали, что дежурные расчеты ПВО сумели перехватить и уничтожить 163 беспилотника.

До этого автомобиль в городе Пологи подвергся нападению со стороны украинского дрона, в результате чего погибли муж и жена, а их шестилетний сын получил ранения. Пострадавшего ребенка оперативно отвезли в медицинское учреждение.

Ленобласть
Ленинградская область
БПЛА
Александр Дрозденко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
В Финляндии раскрыли, кто создает ядерную угрозу для всего мира
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.