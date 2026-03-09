В Ленинградской области сбили дрон

Беспилотный летательный аппарат успешно сбит на территории Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Также он заявил, что режим воздушной опасности в Ленобласти официально отменен.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Уничтожен один БПЛА, — проинформировал руководитель региона.

Ранее губернатор Александр Богомаз заявил, что ВСУ совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. Глава региона пояснил, что за прошедшие сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали 235 целей. Согласно предоставленным данным, в ходе нападения никто из людей не пострадал. Также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры или зданий.

Также в Министерстве обороны РФ заявляли, что массированный налет на российские регионы совершен украинскими военными в ночь на понедельник, 9 марта. Представители ведомства подсчитали, что дежурные расчеты ПВО сумели перехватить и уничтожить 163 беспилотника.

До этого автомобиль в городе Пологи подвергся нападению со стороны украинского дрона, в результате чего погибли муж и жена, а их шестилетний сын получил ранения. Пострадавшего ребенка оперативно отвезли в медицинское учреждение.