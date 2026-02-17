Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:32

Появились новые подробности о взрыве в военной комендатуре в Ленобласти

Военная прокуратура взяла на контроль проверку взрыва в комендатуре в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военная прокуратура Ленинградского военного округа взяла на контроль расследование взрыва в здании комендатуры в Сертолово, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры. По данным ведомства, на место выехали военные прокуроры из Санкт-Петербургского гарнизона.

Военная прокуратура Ленинградского военного округа контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания на территории военного городка в населенном пункте Сертолово Ленинградской области. На место происшествия выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что количество погибших в результате взрыва в здании военной комендатуры увеличилось до трех человек. Как говорится в материале, в момент трагедии обрушилась монолитная плита, которая насмерть придавила одного из находившихся внутри, а также под завалами до сих пор остается живой человек, спасатели ведут его поиски и пытаются вызволить. Минобороны России эти сведения пока не комментировали.

Россия
Ленинградская область
взрывы
военная прокуратура
проверки
