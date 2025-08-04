Секта. Кто стоит за терактом в «Крокус Сити» и убийством генерала Кириллова

Целый ряд громких преступлений последнего времени, включая теракты (в том числе в «Крокус Сити Холле», суд по которому начинается 4 августа) и убийства, был организован и осуществлен при участии членов движения последователей ингушского проповедника Батал-Хаджи Белхороева — баталхаджинцев, или батлаков. Боевое крыло движения запрещено в России и признано террористической организацией. Кто такие баталхаджинцы, почему о них боятся говорить и как они оказались связаны с украинскими спецслужбами? Об этом — расследование редактора отдела политики NEWS.ru Андрея Веселова.

Суфийский шейх Батал-Хаджи Белхороев — основатель движения, или братства, — жил и проповедовал в Ингушетии в XIX — начале XX века. Последователи Батал-Хаджи верят в его сверхъестественные способности. Он якобы мог мгновенно перемещаться на огромные расстояния, читать чужие мысли и становится невидимым. Движение запрещали и в Российской империи, и в Советском Союзе, но оно сумело сохраниться благодаря закрытой структуре, конспирации и жесточайшей дисциплине. Братство имеет свою казну, каждый его член вносит в нее десятую часть от своих доходов — независимо от того, каким образом он их получил. Заключать браки члены движения могут только между собой, а его лидер — всегда один из прямых потомков шейха.

Суфийский шейх Батал-Хаджи Белхороев (в центре) Фото: Public Domain

В феврале 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела о превышении полномочий следователем Следственного комитета Илезом Муталиевым признал так называемое боевое крыло братства последователей Батал-Хаджи террористической организацией. На этом основании уже Федеральная служба безопасности (ФСБ) внесла движение в единый список террористических организаций под номером 46 — аккурат между запрещенными «московской ячейкой» ИГИЛ и неонацистским «международным движением» «Маньяки Культ Убийц» (МКУ). Сам следователь Муталиев был приговорен к 11 годам заключения.

Источник NEWS.ru, знакомый с ходом дела, утверждает, что Муталиев помогал с решением «деликатных вопросов» некоему «высокопоставленному криминально-террористическому боссу» и «отвечал за его контакты с силовиками».

Чуть раньше, в ноябре 2022 года, лидер братства — и одновременно внук шейха — депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев был приговорен к девяти годам заключения за мошенничество на общую сумму более 17 миллионов рублей. Как установил Московский городской суд, с 2014 по 2016 год Белхороев, занимая пост директора ингушского отделения Фонда социального страхования (ФСС), расхищал средства, предназначенные для выплат инвалидам. В декабре 2024 года против него возбудили еще одно дело — о махинациях с «инвалидными» деньгами.

Якуб Белхороев, лидер братства батлаков и экс-глава отделения ФСС по Ингушетии Фото: Информационная система «ИЗБИРАТЕЛЬ — ДЕПУТАТ»

«Хищения — это смешно, просто мелочь, за что смогли зацепиться, доказать. Это как Аль Капоне, который сел за неуплату налогов. Могут быть еще дела. Вообще членов братства можно найти в самых разных структурах, в том числе силовых, следственных. Везде ставят людей», — рассказывает источник NEWS.ru.

Фальшивый ветеран СВО, Георгиевский крест и детская порнография

Один из влиятельных батлаков обнаружился в совершенно, казалось бы, неожиданном месте — в действующей армии в зоне специальной военной операции (СВО).

Как удалось выяснить корреспонденту NEWS.ru, в конце 2024 года сотрудниками Главной военной прокуратуры при оперативной поддержке департамента военной контрразведки ФСБ России были выявлены факты необоснованного представления к награждению государственными наградами нескольких военнослужащих двух воинских частей, дислоцированных в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также добровольца одного из добровольческих отрядов, расположенного также под Луганском.

По результатам проверки наградные материалы были отозваны, инициирована процедура отмены решений о награждении.

Среди тех, кто незаслуженно получил награду, был рядовой Адам Картоев.

В результате проверки выяснилось, что, хотя в сентябре 2023 года Картоев заключил военный контракт, в войсковой части он не находился, обязанности военной службы не исполнял, в боевых действиях участия не принимал, а вместо этого руководил коммерческой деятельностью ООО «Техстрой» на территории ЛНР. Проживал в Луганске, неоднократно выезжал в Москву и другие регионы страны. Тем не менее он был награжден высокой наградой — знаком отличия ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом IV степени, — за якобы участие 12 февраля 2024 года в штурме позиций ВСУ в районе населенного пункта Кременная в ЛНР и «личное уничтожение националистов».

Адам Картоев позирует в зоне СВО (первый справа в первом ряду) Фото: Фото из личного архива

Георгиевский крест, или Георгий, — еще имперская награда, которую, например, упоминал Владимир Маяковский в стихотворении «Вам!», восстановленная после 1991 года. Награда чисто солдатская, офицерам она не вручается, из тех, что заслуживают ценой крови и смерти. Выдается, согласно положению о знаке, «за подвиги и отличия в ходе боевых действий», которые служат «образцами беззаветной храбрости». В боевых частях Георгий особенно ценится наряду с медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

Адам Мухажирович Картоев — персонаж крайне примечательный.

Он был задержан сотрудниками ФСБ 27 марта 2024 года в Луганске (то есть вскоре после «подвига» под Кременной) по делу о даче взятки экс-судье Верховного суда Ингушетии Сергею Бойчуку и экс-председателю Магасского райсуда Магомеду Аушеву. Бывших судебных чиновников также задержали — в Ингушетии и Краснодаре.

По версии следствия, в 2021 году Картоев как участник боевого крыла братства последователей Батал-Хаджи попросил Аушева и Бойчука помочь с делом своего племянника Магомеда Арапиева, который был осужден на три года за изготовление и распространение детской порнографии. За решение вопроса он предложил Аушеву машино-место стоимостью 600 тысяч рублей в элитном жилом доме в Магасе. Как результат, Арапиев вместо заключения отделался обязательными работами.

В ноябре 2022 года Аушев, по версии следствия, помог уже самому Адаму Картоеву, против которого возбудили дело о незаконном хранении оружия и взрывчатки (пистолет, патроны к нему, гранаты и гранатомет РПГ-18 «Муха»). Аушев надавил на судью Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева, который вел дело, и тот приговорил Картоева к пяти годам лишения свободы, но с отсрочкой наказания аж до 2035 года. Подсудимый был отпущен на свободу и после заключил контракт с Министерством обороны как якобы участник СВО. По тому же делу проходил его отец Мухажир Картоев, который и вовсе получил условный срок.

В феврале 2025 года по запросу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Ярыжева за слишком мягкий и явно неправосудный приговор Адаму Картоеву и его отцу. Во время слушаний судья рассказал об угрозах, которые якобы ему поступали, и одном покушении в 2006 году, после которого он, по его словам, «лишился 80% зрения». При этом судья осторожно намекнул, что покушались на него члены некой «неподсудной террористической группировки».

«Контракт на СВО, если это был действительно фиктивный контракт, был попыткой окончательно скрыться от внимания правоохранительных органов. Из расчета, что на СВО искать не будут, а деньги помогут решить все вопросы», — объясняет корреспонденту NEWS.ru старший офицер юстиции Дмитрий.

Насколько успешным и законным был бизнес Картоева в ЛНР, сказать сложно. Многие здания в республике были разрушены, брошены, на их восстановление выделялись большие деньги — Картоев брался за подряды и даже мелькал в официальной хронике. Так, в Алчевске компания ООО «Техстрой» сдала три многоквартирных дома.

Адам Картоев торжественно сдает объект ООО «Техстрой» (второй слева) Фото: Интернет-портал администрации главы ЛНР

После задержания в Луганске Картоев был доставлен в Москву, где 28 марта 2024 года Басманным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок заключения неоднократно продлевался на время следствия. Защита подследственного обжаловала это решение в Московском городском суде, но безуспешно.

9 апреля 2025 года Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов. Суд особо отметил, что при задержании у Картоева «обнаружены, по версии следствия, подложные документы на его имя, такие как служебное удостоверение заместителя командира взвода полка <...> и командировочные удостоверения» (соответствующие постановления Басманного суда и Московского городского суда есть в распоряжении редакции NEWS.ru).

«Паутина или спрут, как в фильмах про мафию»

«Справедливости ради надо сказать, что запрещено, считается террористическим и экстремистским только боевое крыло братства, а не все движение целиком. Однако граница между боевой и остальной частью баталхаджинцев — довольно зыбкая, просто в силу их закрытости», — рассказывает адвокат Алексей Косивцов, ранее служивший в органах ФСБ, в том числе на Северном Кавказе.

«Запрещенное крыло, конечно, секта. Войти в нее может только этнический ингуш, который выполнит сложное задание, — продолжает объяснять Косивцов. — Такое задание может носить и преступный характер. Секта занимается угоном автомобилей, вымогательствами, торговлей наркотиками, оружием и людьми. Но есть также вполне легальный бизнес — рестораны, гостиницы, строительные фирмы. Есть интерес к самому разному бизнесу в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в дальневосточных регионах. За попытку выхода из секты — убивают. Те, кто уходит, скрываются, часто бегут из страны. За серьезную оплошность тоже убивают. Это паутина или спрут, как в фильмах про мафию. Очень многие батлаки — так или иначе — родственники. Разрешены любое насилие и обман по отношению к тем, кто не входит в секту. До запрета все в Ингушетии о них знали, но боялись говорить. В Москве тоже боялись. И сейчас лишний раз сказать боятся. Влияние они пока сохранили».

Общая численность братства неизвестна. Чаще всего говорят о нескольких тысячах, самый максимум — это 10–15 тысяч, боевое активное ядро — сотни человек.

На счету боевых баталхаджинцев — снабжение стрелковым оружием, боеприпасами и взрывчаткой боевиков Шамиля Басаева в 2004 году, а в 2009 году члены секты оказались причастны к теракту на «Невском экспрессе». Взрывные устройства, которые были использованы для подрыва поезда, собирались в ингушском селе Экажево, в подпольной мастерской, которая принадлежала радикальным последователям шейха.

Также в 2009 году боевики из секты Батал-Хаджи застрелили известного российско-израильского коммерсанта — владельца Дорогомиловского рынка в Москве и литовского баскетбольного клуба «Жальгирис» Шабтая Калмановича. Следствие долго тянулось, и только в сентябре 2022 года Московский городской суд вынес приговор — убийцами назвали Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева, все трое — батлаки. Правда, заказчик и мотив преступления так и не были установлены.

Грязная история, связанная с членами секты, всколыхнула Ингушетию в самом начале 2019 года и крепко настроила против братства многих жителей республики. Несколько батлаков, в их числе Хасан Альтемиров и Султан Альтемиров, организовали «секс-бизнес». Они соблазняли замужних женщин, а иногда просто похищали их и насиловали, записывали на видео и под угрозой обнародования и позора требовали денег, заставляли заниматься проституцией. Ни одна из женщин не обратилась в полицию — физически они были свободны, а фактически находились в рабстве.

Записи случайно оказались у полицейских в результате облавы на наркопритон. И хотя дело возбудили, до суда дошел только один эпизод вымогательства, а их были десятки. Хасан Альтемиров получил четыре года колонии. Султан, как отец четверых несовершеннолетних детей, — год. Остальные пока избежали наказания.

В ноябре 2019 года в Москве на улице Академика Анохина были застрелены руководитель Центра противодействия экстремизму при МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед, работавший анестезиологом в Первой градской больнице. Убийца расстрелял автомобиль полицейского в упор. Преступление удалось раскрыть по горячим следам, были арестованы 12 человек (все — члены движения баталхаджинцев), но главному фигуранту дела Курейшу Картоеву по кличке Коля удалось покинуть Россию и улететь в Турцию, воспользовавшись чужим паспортом.

В 2023 году Курейш Картоев сам признался в убийстве Эльджаркиева, записав соответствующее видеообращение и отправив его родственникам убитого (запись есть в распоряжении редакции NEWS.ru), в котором помимо признания в убийстве он угрожал родным полицейского и объявил им «кровную месть». «Я самый слабый из нашего клана, есть намного сильнее, вам скоро конец», — грозился Коля.

Курейш Картоев, он же Коля, обвиняемый в убийстве Ибрагима Эльджаркиева Фото: Фото из личного архива

Позже к обвиняемым присоединится целый начальник отдела собственной безопасности прокуратуры Ингушетии Нурды Доклаев. Доклаев передавал членам террористического сообщества служебную информацию, в том числе по делу Эльджаркиева. За свои услуги он получил от братства автомобиль Volkswagen Touareg.

Убийство главы Центра «Э» по Ингушетии — поворотная точка в современной истории баталхаджинцев. Поводом для преступления стала работа Ибрагима Эльджаркиева по членам секты. Боевики хотели припугнуть силовиков, но добились прямо противоположного. Наглость и демонстративность расстрела возмутили Кремль и Лубянку. Сектантов начали с удвоенной силой искать и выявлять, стали возбуждать новые уголовные дела и основательно «перетряхивать» старые.

Австрийский Glock, из которого был убит Эльджаркиев, по версии следствия, в Россию попал из Таиланда, где хранение и ношение личного оружия разрешено и распространено. Авторами затейливой схемы были Ильяс Белхароев и его брат Абдулла — они отвечали за «ресурсное обеспечение» последователей Батал-Хаджи. Пистолеты разбирались и попадали в Россию в комплектах бытовых электрических приборов. Получатели посылок об их истинном содержании не догадывались и использовались втемную.

Абдулла Белхароев в Таиланде с одним из «добытых» пистолетов Фото: Фото из личного архива

К схеме были подключены проститутки из ночных клубов Таиланда. Они за вознаграждение договаривались с клиентами о покупке оружия. Те писали заявления якобы о краже в полицию, а оружие передавалось братьям.

Абдулла был арестован, сотрудничал со следствием, осужден, после вышел на свободу и уехал в США. Ильяс же, опасаясь ареста, сразу бежал на Украину.

А при чем здесь Служба безопасности Украины?

«Я обращаюсь к своим! Россия — враг! Никакого сотрудничества. Нужно их уничтожить. Нахожусь на Украине, и Украина нам поможет», — прямо, безо всяких экивоков заявил Ильяс Белхароев, выложив соответствующее видеообращение на YouTube. Тем же «своим соратникам», кто его ослушается, он прямо угрожал: «За каждым из вас придет СБУ».

Ильяс Белхароев — не просто рядовой батлак и не только, как считает следствие, торговец оружием, но и один из правнуков основателя движения шейха Батал-Хаджи Белхороева (в русскоязычных официальных документах и медиа фамилия потомка отличается от фамилии предка на одну букву — вместо первой «о» идет «а») и племянник осужденного за мошенничество лидера братства и экс-главы ФСС Ингушетии Якуба Белхороева.

Такое происхождение — повод для особых позиций и даже для лидерства в братстве. В далеком 2014 году брат Ильяса Абдулла разместил в сети «ВКонтакте» фото с Якубом Белхороевым с подписью: «Мой дядя, который мне дал в жизни самое главное». Именно в это время его дядя, если верить Мосгорсуду, энергично перенаправлял страховые деньги Ингушетии из «инвалидных» фондов в свой собственный карман.

Якуб Белхороев делится опытом с Абдуллой Белхароевым Фото: Социальные сети

В июне 2021 года Ильяс был задержан сотрудниками СБУ в Одессе по российскому запросу по линии Интерпола в рамках дела об убийстве Эльджаркиева. Был отправлен под домашний арест, но пробыл там всего несколько дней.

За него вступились Рефат Чубаров, председатель «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана террористической и запрещена в России), и экс-заместитель командира неонацистского полка «Азов» Игорь Мосийчук (организация также признана террористической и запрещена в России). «Ильяс — враг Путина, диссидент и борец за освобождение народов Кавказа от российской тирании. Враг моего врага — мой друг и союзник», — заявил Мосийчук. Задержанного, естественно, отпустили.

После освобождения Белхароев вступил в так называемый Батальон имени Джохара Дудаева (организация признана террористической и запрещена в России), «Добробат» ВСУ, где он отвечал за вопросы вооружения и поиска финансирования. По данным NEWS.ru, сейчас Белхароев хоть и числится в украинской армии, но большую часть времени проводит в глубоком тылу — в Киеве, Одессе, а также в Польше. И продолжает из-за границы усердно работать на черном оружейном рынке России.

Ильяс Белхароев агитирует украинцев вступать в ВСУ в Одессе Фото: Фото из личного архива

Баталхаджинцы — не как непосредственные исполнители, а как поставщики оружия, организаторы схем логистики и отхода — были причастны, по версии правоохранителей, к убийству в результате взрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта в декабре 2024 года и к теракту в «Крокус Сити» в марте того же года.

По делу Кириллова арестовали двоих последователей Батал-Хаджи — Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Как сообщали в Следственном комитете, они, «действуя по указанию пока не установленного куратора», передавали деньги и занимались поисками убежища для исполнителя преступления — уроженца Узбекистана Ахмаджона Курбонова.

В деле о теракте в «Крокус Сити», помимо четырех исполнителей и нескольких их вероятных пособников из Таджикистана, фигурируют восемь батлаков. Первоначально были арестованы двое — Хусейн Медов и Джабраил Аушев; двоих — Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева — объявили в розыск. После были задержаны еще четверо — Махмуд Картоев, Хусен Кулаев, Мансур Точиев и Магомед Санталиев. Все они, по версии следствия, так или иначе, но участвовали в снабжении «стрелков» и «держали связь с кураторами». В частности, Медов и Кулаев достали четыре охолощенных автомата Калашникова, которые потом переделали в боевые.

После этого Аушев и Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайник. Помимо четырех автоматов они привезли 68 магазинов и более двух тысяч патронов. Остальные члены группы отвечали за безопасность и убежище для подельников.

По словам источника NEWS.ru в правоохранительных органах, «неустановленные кураторы» в обоих случаях — это как раз Ильяс Белхароев и связанные с ним люди, а они, в свою очередь, контактировали с СБУ. Версию о причастности Белхароева к снабжению террористов подтвердил корреспонденту NEWS.ru также Шамиль Булгучев, ранее входивший в боевое крыло батлаков, а теперь проживающий в Германии.

«Это полностью его тема, его специализация. Есть исполнители, левые люди, расходный материал — им дадут немного денег, наркоты и потом сразу бросят. А есть те, кто серьезный, кто снабдит оружием, — это Белхароев», — утверждает Булгучев.

«Боевики Батал-Хаджи — это просто идеальная, готовая агентурная инфраструктура для удаленной работы Службы безопасности Украины в России. Закрытые, с доступом к оружию, злые, мотивированные, со связями в криминале и на местах. Киеву даже ничего не надо создавать — просто надо связаться с ними, например, через того же Белхароева, благо, он под рукой, ставить задачи и платить деньги», — считает член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов.

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Среди фигурантов по делу «Крокус Сити» примечателен 27-летний Махмуд Картоев и его возможная связь с задержанным в Луганске «контрактником» ВС РФ и «орденоносцем» Адамом Картоевым. «Махмуд Салманович не однофамилец. Это близкий родственник, племянник Адама Мухажировича», — утверждает источник NEWS.ru.

Косвенным, хотя и достаточно убедительным доказательством предполагаемого родства и деловых связей может служить выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно которой Махмуд Салманович Картоев (племянник Адама Картоева или же его полный тезка) является директором ООО «Техстройдон», зарегистрированного в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Макеевке. Напомним, что сам Адам Картоев возглавлял фирму с похожим, почти идентичным названием, но без прибавки «-дон» (вероятно, от слова «донецкий») в конце — ООО «Техстрой», которая была зарегистрирована сначала в Ингушетии, а потом в ЛНР.

Корреспондент NEWS.ru связался с адвокатами Адама Картоева. На момент публикации статьи они отказались предоставить редакции свои комментарии по делу.

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