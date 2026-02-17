Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 17:54

СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований пожарной безопасности после обрушения здания военной комендатуры в Ленинградской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России. Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали люди.

Военными следственными органами Следственного комитета России по факту происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что два человека погибли при взрыве, прогремевшем в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти. Позже сообщалось, что количество погибших увеличилось до трех человек.

Также появились кадры последствий взрыва. На снимке видно, что трехэтажное кирпичное здание получило серьезные повреждения, полностью провалилась крыша над частью постройки.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим будут привлечены военные. На данный момент специалисты уточняют масштаб разрушений и причины происшествия.

СК РФ
обрушения
пострадавшие
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
В Госдепе высказались о договоренностях с РФ относительно соблюдения ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.