СК возбудил дело о халатности после обрушения здания в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и нарушении требований пожарной безопасности после обрушения здания военной комендатуры в Ленинградской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на СК России. Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадали люди.

Военными следственными органами Следственного комитета России по факту происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что два человека погибли при взрыве, прогремевшем в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти. Позже сообщалось, что количество погибших увеличилось до трех человек.

Также появились кадры последствий взрыва. На снимке видно, что трехэтажное кирпичное здание получило серьезные повреждения, полностью провалилась крыша над частью постройки.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим будут привлечены военные. На данный момент специалисты уточняют масштаб разрушений и причины происшествия.