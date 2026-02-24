На Киевском вокзале обрушилась лестница к поездам На Киевском вокзале обвалилась лестница к платформе дальних поездов

На Киевском вокзале в Москве обвалился фрагмент лестничного схода, сообщили в Московской железной дороге. По данным источника, обошлось без пострадавших, на движение поездов ситуация не повлияла.

На Киевском вокзале произошло повреждение фрагмента лестничного схода, ведущего на платформу № 9 для поездов дальнего следования. Никто не пострадал. На движение поездов ситуация не влияет, — говорится в сообщении.

Проход на платформу № 9 временно закрыли, а пассажиров перенаправили через соседний выход из тоннеля. Для обеспечения безопасности на месте дежурит дополнительный персонал. Создана специальная комиссия, которая расследует причины инцидента, после чего конструкцию отремонтируют.

Ранее в Татарстане в Зеленодольске рухнула кровля трехэтажного распределительного центра. Площадь завала составила 100 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина, ее оперативно госпитализировали.

До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела после обрушения здания военной комендатуры в Ленинградской области. Расследование ведется по статьям о халатности и нарушении требований пожарной безопасности. В результате инцидента пострадали люди.