Великобритания ввела санкции против СМИ страны-соседа России Великобритания ввела санкции против грузинских телекомпаний «Имедии» и Postv

Великобритания объявила о введении санкций против грузинских средств массовой информации, говорится в документе, опубликованном правительством королевства. Под ограничения попали телекомпании «Имедии» и Postv.

Причиной включения в санкционный список названо «распространение дезинформации» относительно событий на Украине. Других пояснений в документе не содержится.

Ранее Великобритания расширила санкционные ограничения против России, добавив в черный список компанию из Польши. Всего под рестрикции Лондона попали 189 иностранных фирм.

До этого Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и подписано председателем Каей Каллас. Рестрикции, введенные в 2022 году, сохранят свое действие еще как минимум на год.

В свою очередь экономист Николай Гапоненко заявил, что санкционная политика ЕС обернулась против самого содружества. По его словам, Европа столкнулась с геополитической маргинализацией, а Германия вошла в рецессию. Эксперт отметил, что ограничения не изолировали Россию, а привели к переориентации торговли на Азию и ослаблению ЕС.