Великобритания расширила санкционные ограничения против России, добавив в черный список компанию из Польши, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. Всего под рестрикции Лондона попали 189 иностранных фирм.

Так, в обновленном санкционном списке оказались 142 компании из ОАЭ, 39 из Китая, три из Таиланда и две из Индии. Кроме того, под рестрикции попала варшавская фирма Alliance Capital и грузинские телеканалы Imedi TV и POSTV.

Великобритания также включила в санкционный список девять российских кредитных организаций. Под ограничения попали «Аверс Банк», Точка Банк, Почта Банк, «Фора-Банк», «Ак Барс», «Ланта-Банк», «Синара Банк», «Абсолют Банк» и Транскапиталбанк.

До этого Евросоюз официально продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС и подписано председателем Каей Каллас. Рестрикции, введенные в 2022 году, сохранят свое действие еще как минимум на год.

В свою очередь экономист Николай Гапоненко заявил, что санкционная политика ЕС обернулась против самого содружества. По его словам, Европа столкнулась с геополитической маргинализацией, а Германия вошла в рецессию. Эксперт отметил, что ограничения не изолировали Россию, а привели к переориентации торговли на Азию и ослаблению ЕС.