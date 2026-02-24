Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:18

Врач рассказал, кому категорически нельзя ходить в баню в морозные дни

Врач Каландия: людям с гипертонией крайне опасно ходить в баню в морозные дни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом или инсультом крайне опасно ходить в баню в морозные дни, заявил «Газете.Ru» терапевт Шота Каландия. Аналогичное противопоказание есть и для пациентов с нарушениями сердечного ритма.

Противопоказана практика резкого охлаждения после бани и при воспалительных заболеваниях, острых инфекциях, повышенной температуре тела. Дополнительную опасность представляет обезвоживание: интенсивное потоотделение в бане сгущает кровь, а выход на холод усиливает сосудистый спазм, что может повышать риск тромбообразования, — предупредил Каландия.

Он отметил, что в группу риска входят люди с заболеваниями сосудов мозга, сахарным диабетом и выраженным атеросклерозом. Наконец, зимой в баню категорически нельзя ходить в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное расширяет сосуды и маскирует ухудшение самочувствия. Такой эффект вместе с высокой температурой и последующим охлаждением кратно увеличивает нагрузку на сердце.

Ранее кардиолог Мария Яковлева заявила, что причинами внезапной остановки сердца могут быть не только инфаркт, но и ишемия, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия. По ее словам, в России от болезней сердца ежегодно умирают около 200–250 тыс. человек.

здоровье
заболевания
врачи
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совет Госдумы изучит подлый замысел Британии и Франции по Украине
Дугин объяснил, какой исторический договор могли бы заключить США и Россия
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.