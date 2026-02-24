Врач рассказал, кому категорически нельзя ходить в баню в морозные дни

Врач рассказал, кому категорически нельзя ходить в баню в морозные дни Врач Каландия: людям с гипертонией крайне опасно ходить в баню в морозные дни

Людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, перенесенным инфарктом или инсультом крайне опасно ходить в баню в морозные дни, заявил «Газете.Ru» терапевт Шота Каландия. Аналогичное противопоказание есть и для пациентов с нарушениями сердечного ритма.

Противопоказана практика резкого охлаждения после бани и при воспалительных заболеваниях, острых инфекциях, повышенной температуре тела. Дополнительную опасность представляет обезвоживание: интенсивное потоотделение в бане сгущает кровь, а выход на холод усиливает сосудистый спазм, что может повышать риск тромбообразования, — предупредил Каландия.

Он отметил, что в группу риска входят люди с заболеваниями сосудов мозга, сахарным диабетом и выраженным атеросклерозом. Наконец, зимой в баню категорически нельзя ходить в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное расширяет сосуды и маскирует ухудшение самочувствия. Такой эффект вместе с высокой температурой и последующим охлаждением кратно увеличивает нагрузку на сердце.

Ранее кардиолог Мария Яковлева заявила, что причинами внезапной остановки сердца могут быть не только инфаркт, но и ишемия, сердечная недостаточность или желудочковая тахикардия. По ее словам, в России от болезней сердца ежегодно умирают около 200–250 тыс. человек.