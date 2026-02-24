Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:35

Юрист разъяснил новые правила списания денег за онлайн-сервисы с 1 марта

Адвокат Земсков: онлайн-сервисы не смогут списывать деньги без предупреждения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила автоматических платежей за цифровые подписки, которые запрещают онлайн-сервисам списывать средства без явного согласия пользователей, рассказал NEWS.ru адвокат адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков. По его словам, новый закон призван решить давнюю проблему, когда отказаться от подписки было технически сложно, а платежи проходили даже после удаления банковской карты из личного кабинета.

Главная цель нового закона — сделать автоплатежи прозрачными и контролируемыми для потребителей. Раньше многие сталкивались с ситуацией, когда отменить подписку было крайне сложно, а деньги продолжали списываться даже после удаления карты. Теперь эта практика должна уйти в прошлое, — сказал Земсков.

По его словам, с 1 марта вводятся два ключевых запрета. Во-первых, онлайн-сервисы не смогут списывать деньги без согласия клиента. Если пользователь явно отказался от использования карты или услуги — например, удалил платежные реквизиты из личного кабинета или нажал кнопку «отменить подписку», — дальнейшие списания становятся незаконными, пояснил юрист.

Во-вторых, вводится запрет на так называемое «молчаливое» продление подписки. Теперь сервис обязан минимум за сутки до очередного списания прислать пользователю уведомление. В сообщении должны быть указаны сумма списания и, что особенно важно, ссылка на простую форму отказа от подписки, чтобы клиент мог легко отменить платеж, если передумал пользоваться услугой, — уточнил Земсков.

Эксперт добавил, что под действие нормы подпадают любые онлайн-сервисы, которые принимают оплату с российских банковских карт по модели абонентской платы. Речь идет о регулярных списаниях за цифровые услуги — подписках на онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги, облачные хранилища, фитнес-приложения и другие подобные сервисы.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года цифровые сервисы и продавцы подписок не смогут списывать деньги с карт, которые были удалены из аккаунта или ограничены пользователем. Как рассказал член ассоциации юристов России и эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин, соответствующие поправки появятся в законе «О защите прав потребителей».

