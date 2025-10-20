Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 09:24

Россиян защитят от скрытых автоплатежей

Юрист Арифулин: закон запретит цифровым сервисам списывать деньги россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта 2026 года цифровые сервисы и продавцы подписок не смогут списывать деньги с карт, которые были удалены из аккаунта или ограничены пользователем, рассказал Lenta.ru рассказал член ассоциации юристов России и эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин. Соответствующие поправки появятся в законе «О защите прав потребителей».

Эксперт рассказал, что продавцы подписок больше не смогут использовать реквизиты карты, если пользователь отказался от их хранения или отвязал карту. Если компания проигнорирует это правило и спишет деньги без предупреждения, пользователь сможет потребовать возврат средств.

Это создает новую практику: теперь любое автосписание должно сопровождаться подтверждением, а не проходить «по инерции», — пояснил юрист.

Арифулин подчеркнул, что новый закон не освобождает пользователей от необходимости самостоятельно проверять, где именно они оформляли подписки. Если она была оформлена через App Store или Google Play, нужно отменить ее в аккаунте магазина.

Если хотите отписаться наверняка — отвяжите карту от аккаунта, удалите сохраненные реквизиты, а затем убедитесь, что подписка отключена в настройках самого сервиса или магазина приложений, — заключил юрист.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась функция подключения доверенного контакта для обеспечения безопасности аккаунта. Доверенным лицом может быть член семьи или друг, не имеющий доступа к личному кабинету, но получающий дополнительный код подтверждения при изменении пароля.

