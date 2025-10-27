Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 20:52

У офицера ВСУ в подписках в соцсети нашли профиль с пророссийским девизом

Полковник ВСУ Манько подписался на профиль члена комиссии Госсовета России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины полковник Валентин Манько подписался в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) на профиль с пророссийским девизом, о чем сообщил Telegram-канал Times of Ukraine. Украинский военачальник добавил в подписки страницу руководителя российской организации «Семья и Родина», члена комиссии Госсовета РФ по семейной политике Натальи Локтевой.

В описании профиля Локтевой, на который подписался Манько, указана ее «сверхидея»: «Быть русским — гордо». Этот факт привлек внимание украинских журналистов.

Ранее Манько опубликовал в социальных сетях карты секретного характера с нанесенной линией фронта. На данных материалах отображен участок повышенной напряженности от Красноармейска до восточных районов Днепропетровской и Запорожской областей, где российские подразделения ведут активные наступательные действия. Кроме того, военнослужащий разместил видеообращение, записанное на фоне оперативной карты. В своем обращении офицер дает оценку текущей ситуации на Новопавловском направлении.

ВСУ
полковники
соцсети
аккаунты
подписки
