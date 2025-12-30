Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 05:30

Россиянам рассказали, какие гаджеты лучше успеть купить до Нового года

IT-эксперт Зыков: ноутбуки и игровые консоли лучше купить до Нового года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Ноутбуки и игровые консоли лучше приобрести до новогодних праздников, заявил NEWS.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, существует вероятность, что с 2026 года стоимость популярных гаджетов может резко увеличиться.

С высокой вероятностью [после Нового года] сильнее всего подорожают устройства с большим объемом памяти и те, где производители уже анонсировали рост цен: смартфоны, ноутбуки, компьютеры, игровые консоли, а также модули оперативной памяти и накопители. Если что-то из этого вы планируете брать для себя на ближайший год-полтора, лучше смотреть предложения до праздников или сразу после них, пока действуют старые прайсы и распродажи, — посоветовал Зыков.

Ранее сообщалось, что техника и гаджеты остаются самыми желанными подарками у россиян. Более половины опрошенных планируют приобрести смартфоны, а многие мечтают о ретрогаджетах. Покупатели предпочитают устройства из Китая, Южной Кореи и отечественные бренды, которые выбирает каждый четвертый.

гаджеты
техника
смартфоны
цены
Новый год
Софья Якимова
С. Якимова
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
