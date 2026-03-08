Песков увидел потенциал экономического роста в Азии

Азиатские рынки демонстрируют более высокую подвижность и очевидный потенциал роста по сравнению с регионами, где экономика близка к стагнации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что динамика мирового экономического развития постоянно меняется.

И там, где была высокая динамика несколько десятилетий назад, сейчас она близка к стагнации. И, например, азиатские рынки сейчас более подвижные, и потенциал роста там просматривается гораздо более отчетливо, — сказал он.

Ранее Песков признал наличие дефицита бюджета, назвав его текущей сложностью, которая компенсируется макроэкономической стабильностью. Представитель Кремля также отметил, что глава государства держит этот вопрос под контролем.

Кроме того, он заявил, что экономическая стабильность в стране поддерживается на должном уровне. Благодаря этому выполняются все социальные гарантии перед гражданами.

Также представитель Кремля заявил, что переговоры с американской стороной в рамках совместной экономической группы продолжаются согласно плану. По словам пресс-секретаря, специалисты работают в обычном режиме.