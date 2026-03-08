Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 13:48

Песков увидел потенциал экономического роста в Азии

Песков заявил о росте потенциала азиатских рынков

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Азиатские рынки демонстрируют более высокую подвижность и очевидный потенциал роста по сравнению с регионами, где экономика близка к стагнации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что динамика мирового экономического развития постоянно меняется.

И там, где была высокая динамика несколько десятилетий назад, сейчас она близка к стагнации. И, например, азиатские рынки сейчас более подвижные, и потенциал роста там просматривается гораздо более отчетливо, — сказал он.

Ранее Песков признал наличие дефицита бюджета, назвав его текущей сложностью, которая компенсируется макроэкономической стабильностью. Представитель Кремля также отметил, что глава государства держит этот вопрос под контролем.

Кроме того, он заявил, что экономическая стабильность в стране поддерживается на должном уровне. Благодаря этому выполняются все социальные гарантии перед гражданами.

Также представитель Кремля заявил, что переговоры с американской стороной в рамках совместной экономической группы продолжаются согласно плану. По словам пресс-секретаря, специалисты работают в обычном режиме.

Дмитрий Песков
экономика
Азия
рынки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самый молодой в истории Нидерландов премьер-министр прибыл в Киев
ОАЭ впервые ударили по Ирану
Тела матери и ребенка нашли у подъезда в Красноярске
Появилась тревожная информация о поисках пропавших в Звенигороде детей
«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах
Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии
Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей
Песков увидел потенциал экономического роста в Азии
Украинские дроны-матки атаковали Донецкую кольцевую дорогу
Ученые объяснили, почему лед Финского залива стал «кровавым»
Путин описал отношения Киева и Европы выражением о хвосте и собаке
Раскрыт диагноз Лерчек после новости об онкологической реанимации
«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе
Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто
В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей
«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского
«Триколор» столкнулся с масштабным сбоем
Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.