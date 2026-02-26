Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026

Песков объяснил, почему дефицит бюджета не создаст серьезных проблем

Песков: макроэкономическая стабильность решает проблему дефицита бюджета РФ

Дмитрий Песков
Россия действительно испытывает дефицит бюджета, однако эта проблема компенсируется макроэкономической стабильностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, дефицит бюджета — это лишь текущие сложности. Песков также подчеркнул, что глава государства контролирует данный вопрос.

Это текущие сложности, которые в целом макроэкономическая стабильность позволяет решать, принимая необходимые меры, — заявил Песков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил о планах правительства ужесточить бюджетное правило, снизив базовую цену на нефть. По его словам, причина — резкое падение нефтегазовых доходов федерального бюджета, вызванное санкциями и обвалом цен на российские энергоресурсы.

