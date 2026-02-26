Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 12:37

В Кремле раскрыли, кто еще будет на встрече Путина и Лукашенко в Москве

Песков: Мишустин, Матвиенко и Володин придут на завтрак с Путиным и Лукашенко

Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин примут участие в рабочем завтраке президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, встреча запланирована на четверг, 26 февраля, в рамках заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

Сначала будет непосредственно заседание в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, и потом будет рабочий завтрак с нашей стороны. В нем, помимо Путина, примут участие Мишустин, Матвиенко, Володин, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Москва и Минск проведут оценку успехов интеграции двух стран на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Президенты также примут важные практические решения в вопросе интеграции.

До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонного разговора Путина и Лукашенко основное внимание было уделено подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства, запланированного в Москве. Главы двух государств обсудили организационные детали предстоящей встречи.

