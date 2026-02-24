Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:22

На Высшем госсовете союза РФ и Белоруссии примут решения по интеграции

Владимир Путин и Александр Лукашенко Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА Новости
Москва и Минск проведут оценку успехов интеграции двух стран на заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится 26 февраля при участии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств также примут важные практические решения в вопросе интеграции.

Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы», — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонного разговора Путина и Лукашенко основное внимание было уделено подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства, запланированного в Москве. Главы двух государств обсудили организационные детали предстоящей встречи.

Кроме того, президент Белоруссии на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым заявил, что будущее республики неразрывно связано с сотрудничеством с Россией и Китаем. Лукашенко отметил, что западные страны закрылись от Минска.

