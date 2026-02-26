Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:53

«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гендиректор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг принял участие в форуме «Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей». Мероприятие провели в рамках Недели российского бизнеса РСПП. Форум с приветственным словом открыл президент РСПП Александр Шохин.

«Участие бизнеса в решении стратегических задач устойчивого развития, в реализации национальных целей — тема постоянного диалога бизнеса и власти, один из ключевых вопросов, традиционно обсуждаемых в рамках Недель российского бизнеса. К вкладу бизнеса в реализацию приоритетных направлений развития нашей страны относится повышение качества и эффективности использования человеческого потенциала. Все национальные цели в той или иной степени связаны с решением этой задачи», — высказался Шохин.

Участники форума обсудили роль бизнеса в достижении национальных целей и устойчивого развития. Особое внимание уделили оценке вклада компаний в социальное благополучие — через корпоративные программы, социальные инвестиции в регионах и технологические инновации, а также механизмы поддержки ответственной деловой практики.

С приветствием к собравшимся также обратилась заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она акцентировала внимание на значимости программ корпоративной поддержки работников со стороны компаний. Участниками форума стали первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

В своих выступлениях спикеры затронули широкий круг вопросов. Баталина сделала акцент на роли корпоративных социальных практик в поддержке сотрудников с семейными обязанностями, подчеркнув высокую ценность семьи для россиян. Топилин, в свою очередь, остановился на вопросах повышения производительности труда, сообщив о принятом в первом чтении законопроекте, нацеленном на гибкость трудовых отношений в условиях кадрового дефицита. Шпиленко в своем выступлении назвал устойчивое развитие ключевым фактором, повышающим инвестиционную привлекательность бизнеса.

Своим опытом поделились и представители крупнейших российских компаний: гендиректор «ФосАгро» Александр Гильгенберг, глава группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, президент ОМК Наталья Еремина и заместитель гендиректора «Металлоинвеста» Юлия Мазанова. Они единодушно назвали заботу о трудовых коллективах и жителях регионов безусловным приоритетом политики ответственного бизнеса. В частности, Гильгенберг рассказал о социальных программах «ФосАгро», которые стали победителями премии «Лидеры ответственного бизнеса» по итогам 2023 и 2024 годов.

«Вот уже 25 лет — с момента создания „ФосАгро“ в 2001 году — забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия — наш безусловный приоритет. Именно на этом фундаменте мы каждый год ставим производственные рекорды, создаем новые мощности, развиваем инновации, увеличиваем налоговые отчисления. Два года подряд на реализацию социальных и благотворительных проектов „ФосАгро“ выделяет рекордные 14 млрд рублей. Мы помогаем масштабной работе государства по воспитанию здоровой физически и духовно молодежи в рамках проекта „Детям России — образование, здоровье и духовность“, подготовке профессиональных кадров начиная со школьной скамьи, созданию комфортной городской среды и развитию местных систем здравоохранения», — подчеркнул Гильгенберг.

О прорывных проектах, технологических инновациях и инструментах ответственного инвестирования рассказали представители Росатома, Федерального медицинского биофизического центра и АФК «Система» — Ксения Тагирова, Юрий Удалов и Дмитрий Кольчугин. Они осветили влияние этих разработок на социальную сферу и решение экологических задач.

Тему оценки вклада бизнеса в достижение национальных целей продолжили эксперты АКРА, КЕПТ и компании Эн+. Владимир Гусаков, Владимир Лукин и Ирина Бахтина представили результаты исследований по оценке компаний с учетом факторов устойчивого развития, поделились опытом применения этих инструментов и обозначили ключевые тенденции в этой области.

Участники форума резюмировали: общие усилия бизнеса, власти и общества будут результативны лишь при условии открытого диалога и взаимного доверия. Это ключ к достижению национальных целей и устойчивому развитию.

экономика
форумы
бизнес
компании
