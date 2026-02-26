Цены на тепличные овощи побили рекорды в России

Российский рынок тепличных овощей демонстрирует парадоксальную динамику: производство растет, но цены на огурцы и томаты в зимний период продолжают обновлять рекорды, сообщает «Коммерсант». Несмотря на увеличение объемов продукции защищенного грунта и появление круглогодичного доступа к отечественным овощам и даже перспективу выращивания бананов, стоимость тепличного сегмента остается высокой.

Согласно данным Росстата, в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го огурцы подорожали на 32,7%, томаты — на 18%. В результате килограмм обычных тепличных огурцов сейчас сопоставим по цене с килограммом креветок.

Однако эксперты призывают к корректным сравнениям. По словам гендиректора исследовательской компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, некорректно сравнивать зимние цены с осенними: при анализе год к году динамика выглядит иначе. Данные «АБ-Центра» на 9 февраля показывают, что за год помидоры даже подешевели на 0,3%, а огурцы подорожали на 8,3%. При этом затраты производителей за тот же период выросли в среднем на 20%.

Исполнительный директор Плодоовощного союза, член Общественного совета при Россельхознадзоре Андрей Казаков пояснил, что основные факторы роста себестоимости — удорожание энергоресурсов и дефицит кадров. Зимой расходы на газ и электроэнергию достигают 50–60% от себестоимости продукции, а из-за нехватки рабочих рук предприятия вынуждены регулярно повышать зарплаты.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи. Он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.