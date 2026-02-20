Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку

Наболтала маринад и порезала огурцы и сделала пикантную закуску. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое превращает обычные огурцы в настоящий кулинарный шедевр. Его необычность в том, что минимум усилий и доступные продукты дают потрясающий результат: хрустящие огурчики с ярким азиатским акцентом, которые хороши и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу. Получается обалденная вкуснятина: упругие, сочные кусочки огурца и моркови, пропитанные ароматным маринадом с соевым соусом, чесноком, кориандром и кунжутным маслом. Пикантная кислинка, лёгкая острота и восточные нотки создают идеальный баланс, от которого невозможно оторваться. В холодильнике такая закуска хранится несколько дней и становится только вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: 500 г огурцов, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 3 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложка 9% уксуса, 1 ст. ложка кунжутного масла, 1 ст. ложка сахара, ½ ч. ложки молотого кориандра, красный перец по вкусу, 1 ч. ложка кунжута, зелень (кинза или петрушка). Огурцы нарежьте кружочками или полосками, морковь натрите на тёрке, чеснок измельчите. В миске смешайте соевый соус, уксус, сахар, масло, кориандр, перец и чеснок до растворения сахара. Залейте овощи маринадом, добавьте кунжут, перемешайте. Уберите в холодильник минимум на час, а лучше на ночь. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

