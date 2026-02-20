Зимняя Олимпиада — 2026
Традиционные русские вареники — лепим как в старину: лучшее тесто и начинка

Классические вареники: простой рецепт Классические вареники: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
В старину за лепку вареников садились все вместе: кто-то раскатывал тесто, кто-то вырезал кружочки, кто-то заворачивал начинку. Это блюдо объединяло поколения и создавало особую атмосферу уюта, которую мы до сих пор вспоминаем с теплотой.

Просейте 500 г муки прямо на стол или в широкую емкость. В центре сделайте небольшую ямку. Вбейте туда 2 куриных яйца, добавьте 1 ч. л. соли, 1 ст. л. подсолнечного масла и постепенно влейте 200 мл холодной воды. Замесите тесто. Заверните его в пленку и оставьте на полчаса — это сделает тесто более податливым.

  • Для картофельной начинки: сварите 500 г картофеля, разомните в пюре с 50 г сливочного масла, добавьте 1 обжаренную луковицу, соль и перец. Остудите.

  • Для творожной начинки: смешайте 400 г творога с 1 желтком, 1 ст. л. сахара и щепоткой ванилина.

Тесто раскатайте тесто в тонкий пласт, стаканом вырежьте кружочки. На каждый кружок кладите начинку (хватит 1 ч. л.). Сложите заготовку пополам, защипните края. Варите в кипящей подсоленной воде 3–5 минут после того, как вареники всплывут.

  • Совет: чтобы вареники не слипались, после варки сбрызните их растопленным сливочным маслом и аккуратно встряхните.

Ватрушки — традиционное угощение на Масленицу — готовим по легкому рецепту.

