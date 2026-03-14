10 рецептов чувашской кухни: от наваристой шурпы до праздничного шарттана

Чувашская кухня формировалась столетиями на берегах Волги. В ней много мяса, теста, простых овощей и натуральных продуктов. Блюда получаются сочными, ароматными, рассчитанными на большую семью и долгие застолья. В этой подборке — десять знаковых рецептов. Мы подготовили для вас подробный гид, который поможет воссоздать атмосферу чувашского застолья у себя дома. Здесь вы найдете и сытные супы для всей семьи, и знаменитые пироги, и старинные способы запекания картофеля.

Шурпе — праздничная шурпа по-чувашски

Наваристый мясной суп варят из говядины на косточке, сердца и печени. Мясо заливают 3 л холодной воды, доводят до кипения, снимают пену и томят 1,5 часа. За 25 минут до готовности добавляют лук и крупно нарезанный картофель. В конце кладут лавровый лист, соль, перец и возвращают нарезанное мясо в бульон.

Перед подачей всыпают зеленый лук и дают настояться 15 минут.

Совет: ложка густой сметаны в тарелке делает вкус мягче.

Хуран кукли — вареники с творогом и луком

Тесто замешивают из 500 г муки, 200 мл воды, яйца и соли, дают отдохнуть 30 минут. Начинку делают из сухого творога, большого количества зеленого лука и яйца.

Кружочки теста наполняют начинкой и защипывают, можно оформить косичкой. Варят 5 минут после всплытия.

Подают со сливочным маслом и сметаной. Вкус получается насыщенный, с легкой луковой свежестью.

Пашалу — простая дрожжевая лепешка

В теплой воде растворяют сахар и дрожжи, добавляют муку и масло, оставляют на 1 час. Тесто делят на 4 части, раскатывают лепешки толщиной около 1,5 см и накалывают вилкой.

Выпекают при 220 °C 15 минут или жарят под крышкой на сухой сковороде.

Важно: горячие лепешки сбрызгивают водой и накрывают тканью, чтобы они стали мягче.

Картофель в мундире в огуречном рассоле

Крупные картофелины разрезают вдоль, не очищая. Маринуют 20 минут в смеси рассола, масла, чеснока и укропа.

Запекают при 200 °C около 45 минут до золотистой корочки.

Нюанс: за 10 минут до готовности можно включить гриль для хруста.

Хуплу — большой праздничный пирог

Кулинарный символ региона, который часто готовят в Чебоксарах.

Дрожжевое тесто на молоке настаивают 1,5 часа. Начинку делают из мелко нарезанной свинины или баранины, картофеля и лука. В центр добавляют кусочки сливочного масла.

Пирог выпекают при 180 °C около 1 часа. За 15 минут до конца в отверстие вливают несколько ложек бульона. После духовки смазывают маслом и накрывают.

Чакат — творожная запеканка

Творог протирают, смешивают со сметаной и яйцом, выкладывают в форму и смазывают взбитым яйцом.

Выпекают при 180 °C 30–40 минут. Подают полностью остывшим, нарезая ломтиками. По структуре блюдо напоминает плотный домашний сыр.

Йава — медовые колобки

Яйца взбивают с солью, добавляют муку и замешивают упругое тесто. Формируют маленькие шарики размером с лесной орех и обжаривают во фритюре до золотистости.

Готовые шарики выкладывают на бумагу, затем перемешивают с медом или сгущенкой и формируют горку. Получается сладкое угощение к чаю с ярким медовым ароматом.

Кукаль с капустой и яйцом

Дрожжевое тесто на молоке или кефире выдерживают 1 час. Капусту тушат до мягкости, смешивают с вареными яйцами.

Пирог собирают из двух пластов теста, края защипывают косичкой. Выпекают при 180 °C около 40 минут. После духовки смазывают маслом и накрывают полотенцем, чтобы корочка стала мягче.

Шарттан — томленое мясо в оболочке

Одно из самых древних мясных блюд. В натуральную оболочку плотно набивают кусочки баранины со специями и чесноком.

Сначала запекают при высокой температуре до румяной корочки, затем томят несколько часов при 150–180 °C. Подают горячим или холодным ломтиками. Вкус пряный и очень насыщенный.

Чувашская салма — суп с домашней лапшой

Тесто на яйцах вымешивают 10 минут, дают отдохнуть и раскатывают очень тонко. Нарезают узкими полосками.

Баранину или курицу варят 1,5–2 часа, бульон процеживают. Салму опускают в кипящий бульон и варят 2–3 минуты после всплытия.

Совет: чтобы бульон оставался прозрачным, лапшу можно отварить отдельно и добавить уже в готовый суп.

