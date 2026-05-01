Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба Фицо отработал ночную смену грузчиком по доставке хлеба в ночь на 1 мая

В ночь на 1 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену в качестве грузчика, занимаясь доставкой хлеба в магазины и больницы западной части республики. Он сообщил у себя в соцсетяз, что занимался погрузкой и разгрузкой автофургона, который в предрассветные часы доставлял продукцию одного из хлебозаводов оптовым покупателям.

Приветствую вас [во время работы] в ночную смену. Сейчас мы находимся в [городе] Нова-Дубница, куда мы как раз доставили партию свежего хлеба и выпечки, — сообщил политик.

Ранее премьер-министр Словакии заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, приуроченного к празднованию Дня Победы. Как отметил политик, он планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине и вопросы урегулирования конфликта. По его убеждению, противостояние может быть завершен исключительно путем мирных переговоров.

До этого стало известно, что против премьер-министра Словакии возбуждено уголовное дело. Причиной стало решение Фицо прекратить аварийные поставки электричества на Украину. Оппозиция обвинила главу правительства в государственной измене.