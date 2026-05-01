01 мая 2026 в 09:31

Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба

Фицо отработал ночную смену грузчиком по доставке хлеба в ночь на 1 мая

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
В ночь на 1 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену в качестве грузчика, занимаясь доставкой хлеба в магазины и больницы западной части республики. Он сообщил у себя в соцсетяз, что занимался погрузкой и разгрузкой автофургона, который в предрассветные часы доставлял продукцию одного из хлебозаводов оптовым покупателям.

Приветствую вас [во время работы] в ночную смену. Сейчас мы находимся в [городе] Нова-Дубница, куда мы как раз доставили партию свежего хлеба и выпечки, — сообщил политик.

Ранее премьер-министр Словакии заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, приуроченного к празднованию Дня Победы. Как отметил политик, он планирует обсудить с российским лидером ситуацию на Украине и вопросы урегулирования конфликта. По его убеждению, противостояние может быть завершен исключительно путем мирных переговоров.

До этого стало известно, что против премьер-министра Словакии возбуждено уголовное дело. Причиной стало решение Фицо прекратить аварийные поставки электричества на Украину. Оппозиция обвинила главу правительства в государственной измене.

Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с 1 мая
Адвокат раскрыла, можно ли размещать георгиевскую ленту на товарах
Украинца мобилизовали из детского сада
Названа причина смерти троих мужчин под Волоколамском
Фицо поработал грузчиком в пекарне
Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения
Россиян предупредили об опасностях кормления собак шашлыками
Глава Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге
Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба
Российская армия выполнила важную задачу под Харьковом
Водитель без прав «отправил» пять человек в больницу в российском регионе
Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»
«Бессмертный полк» пройдет по улицам одной страны ЕС по случаю Дня Победы
Сын дипломатов покончил с собой после появления данных об острове Эпштейна
В ростовском СИЗО-1 раскрыли канал доставки «запрещенки» заключенным
Юный морпех уничтожил дрон ВСУ Shark на первой боевой задаче
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Командование ВСУ бросило молодых украинцев в «мясорубку» под Сумами
Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников
Центральный матч 28-го тура РПЛ. ЦСКА — «Зенит»: кто фаворит, прогнозы
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

