01 мая 2026 в 10:09

В Одессе рассказали о «мясных батальонах» в ВСУ

РИА Новости: мобилизованные одесситы погибают на штурмах за четверо суток

Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подразделения ВСУ, сформированные из насильно мобилизованных жителей Одессы, называют «мясными батальонами», сообщил РИА Новости местный житель. По его словам, средний срок нахождения таких бойцов на линии соприкосновения не превышает четырех дней. Речь идет о формированиях, где бойцы несут значительные потери.

То, куда их потом направляют, у этого места даже название есть — «мясные батальоны», они живут максимум четверо суток, — отметил он.

Источник также заявил, что в Telegram-каналах существуют «тарифы» за уклонение от отправки на фронт. Он подчеркнул, что сейчас людей даже не заставляют подписывать контракт — приказы оформляются без их согласия.

Ранее руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ Иван Скориков рассказал, что в серых схемах, организованных сотрудниками ТЦК, участвуют не только военкомы. По его словам, уклонисты вынуждены платить врачам и посредникам, а военкомы для «отлова» мужчин все чаще привлекают местных бандитов или националистов.

Между тем стало известно, что в Одессе подростки отбили мужчину от сотрудников ТЦК. Военкомы повалили его на землю, однако группа очевидцев, заметив происходящее, дала им отпор.

Европа
Одесса
СВО
мобилизации
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

