26 марта 2026 в 23:04

Полиция Словакии начала расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву

Полиция Словакии начала расследование против Фицо из-за остановки помощи Киеву

Словакия Словакия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал под следствие, сообщил глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») Бранислав Грелинг. Оппозиция обвинила главу правительства в госизмене после того, как он прекратил аварийные поставки электроэнергии на Украину.

Как сообщил Грелинг, полиция уже начала расследование в отношении Фицо. Поводом стало обращение партии в прокуратуру, где действия премьера назвали превышением полномочий и госизменой.

Полиция начала расследование в отношении Фицо, — написал Грелинг в своих социальных сетях.

Фицо принял решение прекратить помощь Киеву в феврале, объяснив это тем, что Украина так и не восстановила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Киев остановил транзит российской нефти в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения. Братислава назвала это политическим шантажом и даже ввела кризисную ситуацию в стране из-за нехватки сырья.

Ранее авторы American Thinker обратили внимание, что Украина своими нападками на Венгрию и Словакию обнажила лицемерие западных союзников. По данным издания, Киев начал настоящую войну против этих государств.

Словакия
Роберт Фицо
Украина
расследования
