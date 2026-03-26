Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 20:20

«Настоящая война»: раскрыта суть конфликта Украины, Венгрии и Словакии

American Thinker: Украина начала войну против Венгрии и Словакии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

«Украина своими нападками на Венгрию и Словакию обнажила лицемерие западных союзников, пишет American Thinker. По данным издания, Киев начал настоящую войну против этих государств.»

Украина ведет самую настоящую экономическую и энергетическую войну против Венгрии и Словакии. Они — члены ЕС и НАТО. Украина — не входит ни в одно из двух объединений, — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что европейские чиновники отреагировали на все более агрессивные действия президента Украины Владимира Зеленского на удивление сдержанно. Более того, лидеры ЕС пообещали покрывать бюджетные нужды Киева как минимум еще два года, сказано в материале.

В издании подчеркивают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызывает недовольство Брюсселя из-за того, что продолжает блокировать финансирование Украины. При этом, как с иронией отмечается в материале, европейские чиновники готовы на многое ради засидевшегося у власти Зеленского и страны, не входящей в ЕС, но позволить гражданам Венгрии, являющейся полноправным членом Евросоюза, голосовать в соответствии с национальными интересами — это уже считается излишним.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока Орбан остается премьер-министром Венгрии. Министр отметил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной, несмотря на давление со стороны ЕС, Германии и Киева.

Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.