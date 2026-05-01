Энергосистема Запорожья снова подверглась массированной атаке ВСУ

Энергетическая инфраструктура Запорожской области подверглась массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины в ночь на 1 мая, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. В результате обстрелов зафиксированы повреждения на ряде важных энергетических объектов.

Атака привела к временному и частичному обесточиванию нескольких населенных пунктов области. В настоящее время все профильные службы переведены в режим повышенной готовности для устранения последствий ударов. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома местных жителей.

Ранее ВСУ атаковали запорожский поселок Басань, где смертельные раны получил один мирный житель. Глава области добавил, что в день атаки было зафиксировано 10 фактов целенаправленных ударов противника по мирным населенным пунктам области. Балицкий также заверил, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

До этого от атаки ВСУ в Запорожской области пострадала 14-летняя школьница из Черниговского округа. По словам губернатора, девочка получила серьезную травму спины и была госпитализирована.