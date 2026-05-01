Турция может «потерять» часть отелей прямо перед летним сезоном В Турции могут закрыть часть отелей из-за проблем с пожарной безопасностью

Крупным пятизвездочным отелям на турецких курортах вряд ли грозит закрытие из-за проблем с пожарной безопасностью, поскольку они успели пройти все проверки, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. По его словам, под угрозой оказались в первую очередь небольшие гостиницы.

Такие отели могут закрыть прямо перед началом летнего сезона, чтобы не возникло никаких проблем. Что касается крупных отелей, в частности, на курортах Антальи, то значительная их часть уже устранила все недостатки, — подчеркнул собеседник агентства.

Санджар напомнил, что власти Турции лишат лицензий гостиницы, рестораны и другие заведения, если их владельцы до 31 мая не устранят имеющиеся недостатки, связанные с пожарной безопасностью. Число отелей, деятельность которых уже была приостановлена, приблизилось к 900.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что россияне не столкнутся летом с дефицитом авиабилетов в Турцию на фоне сокращения рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Он уточнил, что проблема заключается в цене авиабилета, а не в невозможности добраться до нужного направления.