Стало известно о смертельной опасности сочетания шашлыков с одним напитком

01 мая 2026 в 10:43

Врач Хакимзанов заявил о смертельной опасности сочетания шашлыка с водкой

Употребление шашлыка вместе с водкой несет не просто вред, а смертельную опасность, заявил психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов в беседе с Lenta.ru. Он объяснил, что жареное на углях мясо содержит канцерогенные вещества, а водка способствует их более активному проникновению в клетки организма, что повышает риск развития злокачественных опухолей.

Чтобы расщепить жиры из шашлыка и соусов, поджелудочная железа вынуждена в экстренном режиме вырабатывать ферменты. Алкоголь же, попадая в кровь, вызывает спазм протоков поджелудочной железы и желчного пузыря. Ферменты и желчь не могут выйти в кишечник, застаиваются и начинают переваривать сам орган. Это прямой путь к острому панкреатиту, — указал специалист.

Хакимзанов также отметил, что жирная еда образует в желудке пленку, которая замедляет всасывание спирта в кровоток. В результате человек долго не ощущает опьянения и выпивает намного больше запланированного. Когда же жировая пленка разрушается, весь алкоголь моментально поступает в кровь. Резкое увеличение концентрации этанола многократно усиливает токсическое воздействие на головной мозг и печень.

Кроме того, любая доза алкоголя даже после однократного употребления повышает артериальное давление на несколько дней. Шашлык, особенно если он приготовлен с обилием соли и приправ, задерживает жидкость в теле, а жирный белок делает кровь более густой. Такое сочетание создает идеальные условия для развития гипертонического криза, инфаркта или инсульта.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что срыв привычного режима питания и неумеренное потребление алкоголя во время майских праздников могут привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Традиционное для майских выходных сочетание большого количества жирного мяса и спиртного — сильнейший стресс для полезных бактерий.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
