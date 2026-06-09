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09 июня 2026 в 09:51

В России выросли продажи водки и сидра

Продажи водки в России за пять месяцев выросли до 29,5 млн декалитров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Розничные продажи водки в России с января по май 2026 года увеличились на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,5 млн декалитров, сообщается на сайте Росалкогольтабакконтроля. Продажи коньяка, наоборот, снизились на 1,7%, до 5,07 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи за этот период сократились на 0,04%, до 80,8 млн дал. Продажи спиртных напитков крепостью более 9% выросли на 2,4%, до 48,3 млн дал, а ликеро-водочных изделий — на 12,8%, до 8,11 млн дал.

Продажи напитков брожения уменьшились на 1,7%, до 276,3 млн дал, уточнили в ведомстве. Общие продажи пива сократились на 1,9%, до 234,9 млн дал. Сидр россияне начали покупать чаще на 27,9%, медовуху — на 11,6%. При этом продажи пуаре сократились на 30,2%, до 50,9 тыс. дал.

Ранее власти Ямала запретили розничную продажу алкогольных напитков на территории округа в День России, 12 июня. Ограничение введено для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время массовых праздничных мероприятий.

Общество
Россия
алкогольные напитки
водка
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