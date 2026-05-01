Удары по Украине сегодня, 1 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 1 мая, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 1 мая

Российские военные в ночь на 1 мая нанесли удар по объектам ВСУ, портовой и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Ежедневные удары приходятся на порты и инфраструктуру Одесской области. В четырех районах Харькова прогремели взрывы. Кроме того, БПЛА атаковали три АЗС в Харькове и одну — в Чугуеве, зафиксированы пожары. В Николаеве два дня подряд горят подстанции. Поражены цели в прифронтовой зоне (Днепропетровской, Сумской областях). ВКС ударили по речным переправам, ж/д логистике, складам», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», в районе Печенежского водохранилища Харьковской области был нанесен ракетный удар.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего в период с 30 апреля на 1 мая зафиксировано более 50 эпизодов ударов по объектам ПВО, логистики и маршрутам снабжения ВСУ.

Военнослужащий ВСУ

По информации подпольщика, в Николаевской области целями стали объекты энергетики, подстанции, военные заводы, портовая инфраструктура, районы размещения ПВО; в Днепропетровской области — ремонтные мощности, склады и логистика; в Сумской области — приграничная логистика и места накопления резервов; в Харьковской области транспортные узлы и маршруты переброски ВСУ; в Одесской области — портовая инфраструктура и дунайская логистика; в Черниговской области — тыловая логистика.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие день-два стоит ожидать массированной атаки на военные объекты на Украине с применением ракет.

«Есть вероятность использования „Орешника“ по подземным цехам и бункерам с руководством штабов и иностранными „советниками“», — отметил подпольщик в личном блоге в Telegram.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

