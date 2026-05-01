Командование ВСУ бросило молодых украинцев в «мясорубку» под Сумами ТАСС: ВСУ укомплектовали подразделения у Сум молодыми украинцами 18-22 лет

ВСУ укомплектовали подразделения 106-й отдельной бригады теробороны в Сумской области молодыми людьми в возрасте от 18 до 22 лет, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, украинская сторона в результате огневого поражения понесла значительные потери.

На Сумском направлении вблизи границы в Путивльском районе <...> существенные потери понесла 106-я отдельная бригада теробороны. <...> Подразделения бригады на данном участке фронта укомплектованы в основном националистами от 18 до 22 лет, — уточнил собеседник агентства.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что украинские солдаты на передовой из-за перебоев со снабжением были вынуждены пить собственную мочу. Продовольствие им сбрасывали с беспилотника примерно раз в четыре-пять дней, но бутылки с водой сразу разбивались о землю.

До этого стало известно, что подразделения ВСУ несут серьезные потери у населенного пункта Кондратовка в Сумской области. На данном участке задействованы наиболее мотивированные националисты из 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр).