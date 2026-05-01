Россиянам рассказали, как не набрать вес на майских праздниках Нутрициолог Овчарова: маленькие порции помогут избежать набора веса в праздники

В майские праздники нужно есть небольшими порциями и увеличивать долю овощей и фруктов, чтобы избежать набора веса, рекомендовала нутрициолог Мария Овчарова. Она отметила, что переедание чаще происходит у людей с несбалансированным рационом или строгими диетами в повседневной жизни, передает ТАСС.

Метод тарелки как способ организации приема пищи: два кусочка шашлыка, помидор и половинка огурца, кусок лаваша. Это будет отличный сытный, вкусный прием пищи, — рекомендует Овчарова.

Эксперт советует делать перерывы между застольями, больше двигаться и пить воду вместо сладких и алкогольных напитков. Для шашлыка лучше выбирать цельное мясо и готовить маринад самостоятельно. Главное, по ее словам, — придерживаться сбалансированного питания круглый год. Если переедание все же произошло, достаточно вернуться к обычному рациону без строгих ограничений, резюмировала эксперт.

Ранее нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что баранина содержит в себе много железа и помогает при усталости, поскольку восполняет запасы энергии. По словам нутрициолога, мясо также оказывает хорошее влияние на сердце и нервную систему.